Coronavirus, in Sicilia piccoli segnali di risalita: in 7 giorni aumentati i nuovi positivi e i decessi, calano i ricoveri

Piccoli segnali di risalita della pandemia in Sicilia. Li definisce così il responsabile dell'ufficio Statistica del Comune di Palermo Girolamo D'Anneo analizzando i dati diffusi ieri, domenica 28 febbraio, dal Dipartimento della Protezione Civile.

“Rispetto alla settimana precedente sono aumentati i nuovi positivi - commenta D'Anneo - e i nuovi ingressi in terapia intensiva, anche se sono diminuiti gli attuali positivi, i ricoverati, le persone in isolamento domiciliare e i deceduti".

Nel dettaglio la settimana che si è conclusa ieri indica un aumento dei nuovi positivi in Sicilia, che sono stati 3568, il 9,9% in più rispetto alla settimana precedente, quando si era registrata una diminuzione del 22,5%. In crescita anche i tamponi positivi rispetto alle persone testate, il 10,3%, con un aumento del 9,1% rispetto alla settimana precedente.

Ma ci sono anche le buone notizie. Innanzitutto il numero degli attuali positivi è sceso a 25982, con 3198 unità in meno rispetto alla settimana precedente. Calo anche delle persone in isolamento domiciliare (25124), con una diminuzione di 3067. Altro dato importante riguarda i ricoverati che attualmente sono 858, di cui 133 in terapia intensiva: confrontati alla settimana precedente sono calati di 131 unità (di cui -10 in terapia intensiva). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 51 nuovi ingressi in terapia intensiva (+15,9% rispetto ai 44 della settimana precedente).

Complessivamente, i ricoverati rappresentano il 3,3% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%)”. I numeri sui ricoveri dimostrano dunque come sia cresciuto anche quello dei guariti (122.438 totali) con un aumento di 6627 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all'80,3% (era il 77,7% domenica scorsa).

Meno confortante il numero dei deceduti, che complessivamente ha raggiunto quota 4138 dall'inizio della pandemia: nell'ultima settimana è aumentato di 139 unità e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è stabile al 2,7%.

