Stop vaccini ai docenti under 55 in Sicilia, si attendono gli elenchi del ministero

Momentaneo stop alla vaccinazione dei docenti in Sicilia, a causa di un ritardo nella consegna degli elenchi da parte del ministero. Inoltre, la riduzione delle consegne di scorte di AstraZeneca ha spinto i vertici dell’assessorato alla Sanità, come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, a rivalutare la tabella di marcia fissata appena qualche giorno fa.

Il ministero dell’Istruzione ha chiesto alla Regione di non iniziare la vaccinazione dei docenti under 55 facendo ricorso a elenchi stilati in Sicilia perchè sarà il governo nazionale a fornire i nomi di chi ha diritto a essere vaccinato con priorità e a caricare gli elenchi nella piattaforma informatica messa a disposizione da Poste Italiane per registrare la prima dose e calendarizzare la seconda.

Vanno avanti, invece, le prenotazioni dei professori universitari.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE