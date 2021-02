Coronavirus, il bollettino di oggi: sale la curva dei contagi in Italia ma la Sicilia resiste

Mentre in molte regioni d'Italia la curva dei contagi torna a salire, in Sicilia prosegue nella sua discesa: oggi sono stati registrati 452 nuovi casi su 25.179 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività di nuovo in calo e che si assesta all'1,8%. Rispetto a 7 giorni fa solo la provincia autonoma di Bolzano ha una decrescita maggiore.

Le vittime odierne del Coronavirus sono 21 mentre i guariti 1.141. Continuano a svuotarsi gli ospedali dell'isola: sono 953 in tutto i pazienti ricoverati, di cui 818 in regime ordinario (25 in meno di ieri) e 135 in terapia intensiva (-7). Questa la suddivisione per province dei nuovi casi di oggi: 163 a Palermo, 126 a Catania, 37 a Siracusa e Agrigento, 25 a Ragusa, 21 a Enna e Messina, 17 a Trapani e 5 a Caltanissetta.

Ad oggi sono 149.854 i siciliani che sono stati colpiti dal virus: 4.039 le vittime da inizio pandemia mentre 117.158 persone sono guarite dall'infezione. Torna a scendere il numero degli attuali positivi sull'isola: sono in tutto 28.657 (-710), di cui 27.704 in isolamento domiciliare obbligatorio e gli altri 953 come detto ricoverati nei reparti ospedalieri.

Sono invece 13.314 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento su ieri (9.630) e su martedì scorso, quando erano 10.386. Rispetto a ieri molti più tamponi, 303.850 contro 170.672 e tasso di positività in calo al 4,4% (ieri era al 5,6%). Preoccupa però il raffronto con il dato di 7 giorni fa che vede una crescita dei contagi che per la prima volta dopo settimane si fa decisa.

Aumentano i decessi 356 (ieri 274), per un totale di 96.348 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in lenta risalita i ricoveri, dopo mesi di calo: le terapie intensive sono 28 in più (ieri +24), con 197 ingressi del giorno, e sono 2.146 in tutto. Salgono anche i ricoveri ordinari, 140 in più (ieri +351), 18.295 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La Regione con più casi giornalieri è ancora la Lombardia (+2.480), seguita da Emilia Romagna (+1.588), Campania (+1.436), Veneto (+1.062) e Piemonte (+1.023). Il totale dei contagi sale così a 2.832.162. I guariti nelle 24 ore sono 12.898 (ieri 10.335), per un totale di 2.347.866. Lievissimo aumento del numero delle persone attualmente positive, +45 (ieri -992), 387.948 in tutto. Di questi, sono in isolamento domiciliare 367.507, 123 meno di ieri.

