In Sicilia al via la vaccinazione di massa: da domani 5mila dosi al giorno agli over 80, quasi pronti gli hub nei capoluoghi

Mancano ormai poche ore e la Sicilia sarà nel pieno della campagna di vaccinazione. Partirà infatti domani, sabato 20 febbraio, la somministrazione dei vaccini anticovid sulla popolazione over 80 (fino a tutta la classe 1941). Un'operazione di massa che coinvolgerà tutte le province della Sicilia.

Complessivamente saranno 66 i centri vaccinali coinvolti, a cui andranno ad aggiungersi, a partire dal 1° marzo, le squadre sanitarie che effettueranno la vaccinazione a domicilio per quei cittadini impossibilitati a raggiungere autonomamente i siti dove si effettuano le inoculazioni.

Per la campagna vaccinale sul target over 80, secondo le disposizioni del piano nazionale, è previsto l'impiego dei vaccini Pfizer e Moderna. La stima prevista dall'assessorato regionale alla Salute è pari a circa 5.000 dosi al giorno per la sola popolazione over 80, ma a questi bisognerà sommare le somministrazioni alle altre categorie che già rientrano nel piano vaccinale modulato secondo le disposizioni nazionali (forze dell'ordine, militari, personale della scuola e delle università e, a seguire, servizi di comunità ed essenziali) e i cittadini ai quali deve essere somministrata la dose di richiamo. Al momento risultano prenotate 129.940 persone appartenenti al target over 80.

L'HUB DI PALERMO

La campagna di vaccinazione si avvarrà anche degli hub provinciali in fase di realizzazione nelle città capoluogo. A Palermo, infatti, è conto alla rovescia per l'apertura della struttura in fase di realizzazione nel padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo che conterà circa 120 postazioni oltre alle aree di accoglienza e assistenza post inoculazione. La struttura sarà pronta domenica ma le prime inoculazioni partiranno lunedì. In queste ore gli operai sono al lavoro per la realizzazione delle postazioni di vaccinazione e delle aree di osservazione dove bisognera' soffermarsi per 15 minuti dopo l'inoculazione del farmaco.

Lunedì si partirà con sessanta postazioni modulari, aumentabili step by step a lotti di sessanta. L'hub vaccinale di Palermo, a pieno regime, avrà una capacità pari a diecimila vaccini al giorno. All'interno lavoreranno quaranta medici, trenta infermieri e sessanta amministrativi "ma probabilmente saranno predisposti anche dei turni notturni", come anticipa alla Dire il commissario per l'emergenza Covid a Palermo e provincia, Renato Costa.

"Partiremo lunedì con sessanta postazioni modulari aumentabili di sessanta in sessanta - spiega Costa -. Noi siamo pronti, abbiamo uomini, locali e mezzi: tutto dipendera' dalla disponibilita' dei vaccini". Da lunedi', quindi, l'attuale centro vaccinazioni di Villa delle Ginestre passera' il testimone all'hub della Fiera: "Abbiamo predisposto tutto - ancora Costa -, stiamo definendo gli ultimi dettagli. Vogliamo fare in modo che da Villa delle Ginestre alla Fiera ci sia una transizione dolce, senza nessuna interruzione del servizio di vaccinazione".

GLI ALTRI HUB

Proseguono, intanto i sopralluoghi nelle altre città siciliane dove verranno allestiti gli hub provinciali. A Catania, il centro verrà realizzato all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo. L'area è stata messa a disposizione dal Comune: nei giorni scorsi l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha effettuato una ricognizione assieme al sindaco etneo Salvo Pogliese.

A Messina, dopo varie interlocuzioni, è stato individuato uno spazio all'interno della Fiera: si tratta del padiglione 7, ritenuto idoneo dopo un sopralluogo a cui hanno preso parte anche gli esperti della Protezione civile regionale e i rappresentanti dell’Asp. A Siracusa il centro di vaccinazione verrà realizzato presso l'Urban Center di via Bixio, all'interno saranno predisposte una trentina di postazioni.

Sarà il Cefpas, invece, all'interno del proprio plesso palestre ad ospitare l'hub provinciale di Caltanissetta dove verranno approntati 24 box per le vaccinazioni. A Ragusa, dopo il sopralluogo, è stato individuato l'ex Ospedale civile in piazza Caduti di Nassiryia; ad Agrigento il centro verrà allestito nel Palacongressi, mentre l'hub vaccinale per la provincia di Trapani sarà realizzato nel Centro per l'integrazione degli immigrati, in contrada Cipponeri, e conterà circa 50 postazioni. Ad Enna, infine, si fa riferimento all'ospedale Umberto I.

Le strutture verranno realizzate dal dipartimento regionale di Protezione civile nell'ambito delle misure collegate alla emergenza Covid e andranno a integrarsi con i centri già operativi dallo scorso 27 dicembre.

