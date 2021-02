Coronavirus, bollettino del 17 febbraio: in Sicilia ancora numeri confortanti, calano contagi e ricoveri

Procede la discesa della curva dei contagi da Coronavirus in Sicilia: oggi sono 484 i nuovi casi riscontrati su 23.794 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con il tasso di positività nuovamente in discesa e adesso al 2%. Il confronto con lo scorso mercoledì è incoraggiante: in una settimana i contagi sono calati del 30% e con un maggior numero di tamponi.

In lieve aumento purtroppo il numero delle vittime, che oggi sono 24 (3.915 da inizio epidemia). Buone notizie sul fronte guariti, con 1.285 persone che hanno superato l'infezione, e dagli ospedali che vedono diminuire ancora di più la pressione sui reparti: -44 ricoverati in regime ordinario e -4 in terapia intensiva.

Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi sull'isola: 231 a Palermo, 56 a Messina, 46 a Catania, 42 a Siracusa, 39 ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 17 a Trapani, 15 a Enna e 7 a Ragusa. Gli attuali positivi sono 33.655 di cui 32.540 in isolamento domiciliare, 961 in regime ordinario e 154 in terapia intensiva.

Sono 12.074 invece i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 10.386 di ieri. In aumento i tamponi, 294.411, oltre 20mila più di ieri, ma il tasso di positività registra comunque un leggero rialzo e si attesta al 4,1% (ieri 3,8%). Sale il numero dei decessi, 369 oggi (ieri 336), per un totale di 94.540 vittime da inizio epidemia.

Ancora in discesa i ricoveri: in terapia intensiva si registrano 31 pazienti in meno (ieri -15) con 113 ingressi del giorno, per un totale di 2.043, mentre i ricoveri ordinari sono 189 in meno (ieri -52), e scendono a 18.274. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi è la Lombardia (+1.764), seguita da Campania (+1.575), Emilia Romagna (+1.025), Piemonte (+959) e Puglia (+883). I contagi totali salgono a 2.751.657. Aumentano i guariti, 16.519 (ieri 14.444), per un totale di 2.268.253. Ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, 4.822 in meno (ieri -4.412), che sono ora 388.864 in tutto. Di questi, 368.547 pazienti sono in isolamento domiciliare, 4.602 meno di ieri.

