Coronavirus: la Sicilia punta alla zona gialla, ma lieve aumento dei nuovi contagi nel bollettino di oggi

Lieve aumento rispetto a ieri dei contagi di coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore si registrano 760 casi ma sono 26 i decessi, meno di ieri quando furono 29 e comunque sotto i 30 già da diversi giorni.

Il rapporto tra positivi e tamponi effettuati si mantiene basso: con il 3,5% la Sicilia è tra le regioni col tasso migliore. Continuano a migliorare ancora i numeri dei ricoveri: oggi sono 5 in meno in terapia intensiva e 37 in meno in regime ordinario.

Per quanto riguarda il numero degli attuali positivi si assiste ancora a un notevole calo (-932) , frutto anche del numero dei guariti (1.666). Ci sarà da capire adesso se questi dati possano bastare per dichiarare la Sicilia in zona gialla.



La distribuzione nelle province vede Palermo con 374 casi, Catania 104, Siracusa 85,Messina 66, Trapani 43, Caltanissetta 33, Agrigento 28, Ragusa 20, Enna 7.

In crescita i nuovi casi di Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 15.146 contagi, più dei 12.956 di ieri e in aumento anche rispetto alla scorsa settimana. A fronte peraltro di un calo dei tamponi, 292,533 oggi, 18mila in meno di ieri: il tasso di positività sale di un punto percentuale, da 4,1 a 5,17%. In aumento anche i decessi, 391 (ieri 336), per un totale di 92.729 vittime da inizio epidemia.

Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 2 in meno (ieri -12), 2.126 in tutto con 151 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari calano di 338 unità (ieri -232) per un totale di 18.942. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

