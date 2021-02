Coronavirus, l'Oms raccomanda il vaccino AstraZeneca anche per gli over 65

Gli esperti dell’Oms raccomandano il vaccino AstraZeneca anche per gli over 65 e hanno detto che «può essere utilizzato anche in presenza delle varianti» del coronavirus.

Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato da AstraZeneca può essere somministrato a chi ha più di 65 anni, ha dichiarato il Comitato di esperti sui vaccini dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Nelle sue attese raccomandazioni su questo vaccino, il Gruppo consultivo strategico di esperti sull'immunizzazione (Sage) dell’Oms ne raccomanda anche l’uso nei Paesi in cui sono presenti varianti del virus.

«Le persone sopra i 65 anni dovrebbero ricevere il vaccino», ha detto il presidente del Gruppo di esperti, Alejandro Cravioto, in una conferenza stampa. Le raccomandazioni dell’Oms arrivano in un momento in cui il vaccino AstraZeneca, sviluppato con l’Università di Oxford, ha subito battute d’arresto nelle ultime settimane, con la sua efficacia messa in dubbio per gli over 65 anni e nei Paesi in cui sono presenti varianti.

