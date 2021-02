Vendevano droga online tramite Telegram: ecco quali sono i 6 canali oscurati

Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza ha individuato, sul social media "Telegram", un canale dedicato alla vendita di sostanze stupefacenti e documenti falsi. È stato isolato un network, denominato "Teledark", costituto da vari gruppi e canali Telegram che contavano circa 20.000 utenti iscritti e quindi potenziali acquirenti. E’ stato appurato che il canale @Teledark_net consentiva la navigazione verso ulteriori 5 risorse Telegram.

In particolare: @Wwcandyshop, gruppo con foto, video, listino prezzi ed aggiornamenti relativi alla merce disponibile; @Teledark2020bot, bot (applicazione automatica di esecuzione comandi predefiniti) che restituisce i link di accesso alle risorse Telegram correlate e funzionali al network Teledark; @Teledark_adsbot, bot utilizzato per la pubblicazione degli annunci di vendita all’interno di @wwcandyshop, @worldwidecandyshop, gruppo con foto e video delle sostanze stupefacenti in vendita; @Teledark_italia, canale del network rivolto ad utenti italiani.

Tali risorse consentivano la vendita di sostanze stupefacenti o psicotrope (cocaina, eroina, hashish, marijuana, ketamina, MDMA, ecstasy, LSD, funghi allucinogeni) e documenti falsi (documenti di identità e patenti di guida europee). Tenuto conto della possibilità che i canali Telegram individuati potessero continuare a svolgere i traffici illeciti e sussistendo il pericolo, concreto ed attuale, che i potenziali acquirenti continuassero a trovare l’opportunità di approvvigionarsi della merce illegale posta in vendita, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, sono state avviate le procedure tendenti alla chiusura delle risorse informatiche coinvolte. Il sequestro è stato disposto dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma.

