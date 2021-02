Sono 744 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, i ricoverati in ospedale calano a 1.337, 1.131 i guariti e 24 le vittime di oggi. A fornire i dati aggiornati è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, assieme all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

IN AGGIORNAMENTO

