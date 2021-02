Covid e meteo, in Sicilia riflettori sul 15 febbraio: in arrivo la zona gialla e la neve... bianca, anche a Palermo

A salutare il probabile ritorno della zona gialla in Sicilia potrebbe esserci anche il bianco della neve. Previsioni Covid e previsioni meteo vanno sotto braccio per il 15 febbraio, una data che a questo punto si preannuncia cruciale per l'inverno 2021.

Se non ci saranno improvvise impennate e tenendo a bada il rischio varianti, l'Isola tra una settimana potrebbe congedarsi dalla zona arancione, cosa che tradotta in poche parole significa soprattutto più libertà negli spostamenti (anche da un comune all'altro) e riapertura di bar e ristoranti.

Resterebbero le altre misure, tra cui il coprifuoco dalle 22 alle 5 e l'obbligo della mascherina all'aperto, in attesa del prossimo Dpcm, il primo del nuovo governo in formazione. Per il 15 febbraio dovrebbe cadere anche il divieto di spostamento tra Regioni, sebbene da giorni si discuta dell'eventualità di prorogare lo stop.

Un'altra settimana di arancione

Nel frattempo inizia domani quella che per la Sicilia potrebbe essere l'ultima settimana in zona arancione. È vero, ieri è risalito il numero dei nuovi casi: più di 200 rispetto a venerdì con un numero di tamponi simile. Ma negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.405, e calano anche quelli in terapia intensiva ora 177. Anche il numero delle vittime (ieri 23) ha subito una contrazione rispetto a una settimana fa quando non si riusciva a scendere sotto il muro dei 30 morti giornalieri.

Vaccini

Novità arrivano anche dal fronte vaccini: la Sicilia sarà la prima regione d'Italia ad avviare il sistema di prenotazione online delle dosi, predisposto dalla Struttura commissariale nazionale per l'emergenza pandemica e realizzato da Poste Italiane. A partire dalle 10 di domani (lunedì), gli ultraottantenni - compresi tutti gli appartenenti alla classe 1941 - potranno accedere a prenotazioni.vaccinicovid.gov.it che sarà raggiungibile anche attraverso il portale web della Regione Siciliana, siciliacoronavirus.it e da tutti i siti delle Aziende del sistema sanitario regionale.

Le vaccinazioni per gli over 80, se tutto andrà secondo copione, dovrebbero partire dal 20 febbraio e dovrebbero coinvolgere circa 320mila persone. Oltre alla piattaforma online, sarà possibile prenotarsi attraverso un call center dedicato, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Meteo

Ma occhi puntati sul 15 febbraio che si preannuncia data centrale nell'inverno della Sicilia, sia per l'atteso passaggio in zona gialla dopo 2 settimane di arancione, sia perché quel giorno potrebbe cadere la neve, anche a Palermo. Strani scherzi del meteo se si considera il caldo fuori stagione di questi giorni con la gente a passeggiare per strada in mezze maniche e la spiaggia di Mondello affollata come a giugno. Quanto basta - ed ecco che meteo e covid tornano sotto braccio - per indurre il sindaco Leoluca Orlando a ripristinare il divieto stazionamento lungo tutto il litorale di Palermo.

© Riproduzione riservata