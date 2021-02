Coronavirus, in Sicilia 574 casi: è il dato più basso del 2021. In calo anche i ricoveri

Ancora in calo i contagi da Coronavirus in Sicilia: il bollettino odierno mette a referto 574 nuovi casi su 24.633 tamponi processati tra molecolari e test rapidi, il numero più basso da inizio anno. Il tasso di positività è del 2,3%. Il numero delle vittime di oggi è 25, in lieve aumento rispetto a sabato.

Continuano a svuotarsi gli ospedali: rispetto a ieri sono 30 in meno i ricoverati in regime ordinario, in rianimazione invece si trova un paziente in più. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: 213 a Palermo, 153 a Catania, 98 a Messina, 55 a Siracusa, 17 a Trapani, 14 a Caltanissetta, 10 ad Agrigento e Ragusa e 4 a Enna.

Ad oggi sono 141.544 i siciliani colpiti dal Covid, le vittime salgono a quota 3.682 e i guariti a 98.863 (806 oggi). Gli attuali positivi sono 39.009 di cui 37.633 in isolamento domiciliare, 1.198 ricoverati in regime ordinario e 178 in terapia intensiva. Numeri che confermato come la Sicilia abbia superato la fase critica della prima metà di gennaio.

Per quanto riguarda i dati nazionali, oggi si sono registrati in Italia 11.641 nuovi casi di infezione da Covid-19 e 270 morti. Per quanto riguarda i nuovi contagi e le vittime, si tratta di un calo rispetto ai 13.442 casi e ai 385 morti di sabato. Per quanto riguarda l’indice di positività, invece, siamo di fronte a un rialzo rispetto al 4,7% di ieri: oggi è al 5,6%. Il totale delle vittime a 91.273 da inizio pandemia.

