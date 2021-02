Vaccini, in Sicilia si riparte dopo lo stop: prenotazioni da sabato, ecco a chi tocca la prima dose

Riparte la campagna vaccinale in Sicilia: tra ieri e oggi sono state consegnate all’assessorato regionale alla Salute altre forniture di vaccino da parte delle case farmaceutiche Pfizer e Moderna, rispettivamente 35.100 e 5.400 per un totale di 40.500 dosi. Pertanto, si potrà ricominciare ad inoculare la prima dose ai circa 30mila soggetti che hanno diritto in via prioritaria, cioè gli operatori sanitari, medici e infermieri, e i sociosanitari oltre agli anziani delle Rsa. Nel frattempo, il 30% dei soggetti vaccinati aventi diritto ha già ricevuto la seconda dose di vaccino.

L'Asp di Palermo ha inviato una comunicazione che indica che dalle 9 di sabato sarà nuovamente possibile prenotarsi per effettuare la vaccinazione antiCovid presso il presidio Asp di Villa delle Ginestre.

Le vaccinazioni partiranno dal 9 febbraio e prevederanno un numero di vaccini giornaliero di circa 300 dosi distribuite lungo tutta la giornata dalle 8 alle 20. Al Policlinico di Palermo si vaccineranno i farmacisti, gli informatori medico scientifici, gli specializzandi e gli studenti della scuola di medicina. All'ospedale Villa Sofia-Cervello si vaccinerà il personale delle strutture sanitarie accreditate, compresi i collaboratori regolarmente assunti presso le strutture. All'ospedale Civico si vaccineranno gli odontoiatri, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, e i loro collaboratori regolarmente assunti.

CORONAVIRUS Piano vaccini anti-Covid, in Sicilia riscritto il calendario: cambia tutta la fase 2

Intanto, la Regione Siciliana sta in queste ore "allineando i propri dati" con quelli di Poste per mettere a punto il sistema di prenotazioni delle vaccinazioni per gli over 80 ma l'assessorato alla Salute precisa che non esiste al momento una data certa per l’inizio delle prenotazioni.

© Riproduzione riservata