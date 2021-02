Coronavirus, meno casi e ricoveri in Sicilia: in calo anche le vittime

Tornano a migliorare i dati della pandemia di coronavirus in Sicilia: oggi si registrano 789 nuovi casi con 24 decessi, sono i dati migliori delle ultime settimane. Anche il rapporto tra tamponi e positivi è tra i migliori in Italia e si attesta al 3,5% (22.377 i test effettuati). Per quanto riguarda i ricoveri si registrano 6 posti occupati in meno in terapia intensiva mentre sono 31 in meno in regime ordinario. Ancora alto il numero dei guariti: sono 1.233 nelle ultime 24 ore così da portare il numero degli attuali positivi a 40.654, 468 in meno di ieri.

La regione scende al settimo posto per nuovi contagi dopo Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Piemonte. La distribuzione nelle province: Catania 211 casi, Palermo

315, Messina 49, Trapani 61, Siracusa 63, Ragusa 10, Caltanissetta 36, Agrigento 34, Enna 10.

In lieve aumento i nuovi casi Covid in Italia: sono 13.659 i positivi di oggi, contro 13.189 di ieri, ma con 9mila tamponi in meno, 270.142. Il tasso di positività sale per il secondo giorno di fila al 5% (ieri 4,7%). I decessi sono 422 (ieri 476), con il totale delle vittime che supera quota 90mila, 90.241 in tutto.

Tornano ad aumentare lievemente le terapie intensive, 6 in più (ieri -69) con 147 ingressi del giorno, e sono 2.151. Ancora in calo invece i ricoveri ordinari, 328 in meno (ieri -246), che tornano sotto quota 20mila per la prima volta dal 2 novembre scorso, 19.743 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi nelle 24 ore è la Lombardia (+1.746), seguita da Campania (+1.544), Emilia Romagna (+1.192), Lazio (+1.174) e Puglia (+975). I casi totali sono 2.597.446. I guariti sono 17.680 (ieri 15.749), per un totale di 2.076.928.

Sempre in discesa il numero delle persone attualmente positive, 4.445 in meno (ieri -3.043): i malati ancora attivi sono ora 430.277. Di questi, 408.383 sono in isolamento domiciliare, 4.123 meno di ieri.

