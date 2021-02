WindTre down in varie parti d'Italia. Le difficoltà riguardano soprattutto le chiamate e la connessione a Internet. Numerose le segnalazioni per problemi alla linea telefonica, soprattutto da Palermo, Milano, Roma, Torino, Verona, Bologna e Napoli.

I problemi, secondo il sito specializzato Downdetector, sarebbero iniziati intorno alle 16 di oggi e sono proseguiti per ore.

