Via libera dell'Aifa a due anticorpi monoclonali per la cura del Covid

Via libera dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), secondo quanto si apprende, a due anticorpi monoclonali per il trattamento di Covid-19, con alcune condizioni e per una categoria limitata di pazienti, ovvero per una casistica limitata in fase precoce in pazienti ad alto rischio di evoluzione.

Gli anticorpi monoclonali approvati per la cura del Covid sono due, quelli prodotti da Regeneron e da Eli Lilly. La Cts dell’Aifa ha previsto limitazioni in linea con quelle del Canada e dell’Fda negli Stati Uniti: i farmaci sono destinati a pazienti in fase precoce con alto rischio di evoluzione.

«I vaccini per contrastare il Covid-19 sono essenziali, ma ci sono anche altre opzioni in valutazione, stiamo accelerando sugli anticorpi monoclonali» ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il vertice con le Regioni di questo pomeriggio.

© Riproduzione riservata