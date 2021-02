Coronavirus, la curva torna a scendere in Sicilia: meno casi e ricoveri in calo

Sono 886 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati quest'oggi su 24.130 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi): il tasso di positività torna ad abbassarsi e si porta al 3,7%. Dopo l'impennata di ieri, con 1.000 casi sfiorati, si torna al trend delle giornate precedenti. I decessi odierni sono 34 mentre buone notizie arrivano dagli ospedali con 19 ricoverati in meno tra reparti ordinari e terapie intensive.

Gli attuali positivi sono 41.122, con un decremento di 491 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.343. Negli ospedali i ricoveri sono 1.510, 19 in meno rispetto a ieri, dei quali 193 in terapia intensiva, 9 in meno rispetto al giorno precedente. La distribuzione nelle province vede Catania con 186 casi, Palermo 345, Messina 123, Trapani 70, Siracusa 33, Ragusa 13, Caltanissetta 63, Agrigento 40, Enna 13.

In aumento i nuovi casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 13.189 a fronte dei 9.660 di ieri; in ascesa anche il numero dei tamponi (oggi 279.307, ieri 244.429), per un tasso positivi/test che risale al 4,7% (ieri 3,9%). Le vittime sono 476 (ieri erano state 499), per un totale di 89.820.

Cinque regioni tornano sopra i mille nuovi casi: Lombardia (1.738), Campania (1.539), Lazio (1.164), Emilia Romagna (1.047) e Puglia (1.044). Ad oggi gli attualmente positivi sono 434.722, meno 3.043 rispetto a ieri, i dimessi/guariti 2.059.248, con un incremento di 15.749.

Diminuisce la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 20.071, meno 246 rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 2.145 (con 133 ingressi del giorno), 69 in meno. In isolamento domiciliare figurano 412.506 persone: rispetto a ieri 2.728 in meno.

