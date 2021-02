Coronavirus, dall'Aifa ok al vaccino AstraZeneca anche agli over 55 in buona salute

Sì al vaccino AstraZeneca anche fra gli over 55 in buona salute. «In attesa di acquisire ulteriori dati, anche dagli studi attualmente in corso, al momento per il vaccino Astra Zeneca si suggerisce un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, e cioè soggetti giovani tra i 18 e 55 anni». Lo precisa in un parere la Commissione tecnica scientifica dell’Aifa.

«Si ribadisce tuttavia che, sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio/rischio di tale vaccino risulta favorevole anche nei soggetti più anziani senza fattori di rischio».

Per i soggetti che sono a più alto rischio di sviluppare una malattia grave però è preferibile utilizzare i vaccini anti-Covid Pfizer-BionTech e Moderna. «In virtù della maggiore robustezza delle evidenze di efficacia, - afferma la Commissione - si suggerisce un utilizzo preferenziale dei vaccini a RNA messaggero nei soggetti anziani e/o a più alto rischio di sviluppare una malattia grave».

Il ministro della Salute Roberto Speranza, inoltre, sarebbe in 'pressing' sull'Aifa per accelerare il via libera agli anticorpi monoclonali. Un pressing che sarebbe già in atto da tempo e che ultimamente è stato supportato da nuovi studi. L’agenzia per il farmaco ha pubblicato il 22 gennaio scorso il bando per lo studio clinico sugli anticorpi monoclonali contro il Covid-19 e proprio ieri il presidente Palu li ha definiti «salvavita». «Sulla loro efficacia - ha detto - ci sono fior di studi e nessuna controindicazione». Intanto recentemente la Germania ha dato il suo primo ok alla cura.

