Coronavirus, la Sicilia supera il mese più nero: meno casi e ricoveri, ma ecco perché ancora non calano le vittime

Un sospiro di sollievo e un segnale di speranza per il futuro: il mese di gennaio della Sicilia si chiude con dati confortanti sul fronte epidemia di Coronavirus.

I numeri dell'ultima settimana del mese (25-31 gennaio) confermano quanto mostrato nei bollettini giornalieri, una situazione in netto miglioramento dopo un inizio 2021 terribile sul piano epidemico per l'isola, regione che forse più di tutte si è trovata in difficoltà.

Nel primo mese del 2021 la Sicilia ha registrato il suo picco di contagi giornalieri (1.969 positivi il 13 gennaio), i ricoveri in terapia intensiva sono arrivati fino a quota 232 (non lontani dal record di 253 a novembre) mentre nei reparti Covid si è giunti a un massimo di 1.459 pazienti. Un gennaio nero che va in archivio lanciando però dei segnali positivi.

Negli ultimi 7 giorni l'isola ha registrato 6.351 nuovi casi Covid (settima in Italia per numero di contagi), nella settimana precedente erano stati ben 9.023. L'incidenza dei casi per 100 mila abitanti è scesa ulteriormente passando da 182 a 128 e anche il numero dei guariti è cresciuto in modo non indifferente: si è passati dai 7.557 della settimana 18-24 gennaio agli 11.464 di quella appena terminata.

Scende la curva e ne beneficiano anche gli ospedali: finalmente sono in calo anche i ricoveri, 23 in meno i pazienti ricoverati in terapia intensiva rispetto alla scorsa settimana e addirittura 109 in meno quelli nei reparti Covid.

Unico dato purtroppo in controtendenza è quello dei decessi, passato da 237 a 252. Anche questo però era atteso visto che, come ormai noto da inizio epidemia, l'aumento delle vittime avviene solo qualche settimana dopo l'impennata dei contagi. Dunque lecito aspettarsi un numero inferiore di morti nelle prossime giornate.

Infine un occhio sulla situazione provinciale. Per tutto il mese quelle siciliane hanno spesso fatto segnare le crescite di contagi più alte, nel riepilogo settimanale di oggi invece soltanto una è nella top 10 dei maggiori incrementi. Si tratta di Trapani (al nono posto) che comunque sta anch'essa mostrando segni di miglioramento come le altre otto province isolane.

