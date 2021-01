Coronavirus in Sicilia, la curva continua la discesa: contagi in calo e tasso di positività più basso d'Italia

La curva continua la sua discesa, in Sicilia i contagi da Coronavirus continuano a diminuire. Oggi sono 746 i nuovi casi registrati ma su un numero altissimo di tamponi: 32.850, nessuno in Italia ne ha fatti così tanti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività cala ed è del 2,2%, il più basso a livello nazionale.

Purtroppo si registrano ancora 35 decessi mentre continua a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere: rispetto a ieri ci sono 24 ricoverati in meno sull'isola. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: 260 a Palermo, 142 a Messina, 109 a Catania, 52 a Trapani, 49 a Siracusa, 46 a Caltanissetta, 32 ad Agrigento, 14 a Ragusa e 12 ad Enna.

Ad oggi sono 136.103 i siciliani colpiti dal virus da inizio pandemia. Le vittime totali sono 3.478 mentre i guariti 90.336 (1.260 oggi), attualmente i positivi sono 42.289 di cui 40.760 in isolamento domiciliare obbligatorio, 1.325 ricoverati in regime ordinario (-20 rispetto a ieri) e 204 in terapia intensiva (-4).

© Riproduzione riservata