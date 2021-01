Coronavirus in Sicilia, dati ancora in miglioramento: meno casi e ricoveri, tanti guariti

Continua il trend di miglioramento dei dati relativi alla pandemia da coronavirus in Sicilia: oggi si registrano 846 nuovi casi, meno dei 944 di ieri e il dato più basso delle ultime due settimane, con un rapporto tra positivi e tamponi del 3,4% (25.521 i tamponi processati).

Ancora alto il numero dei decessi: 35 che porta il totale a 3.443 ma questo, come dicono gli esperti, è l'ultimo numero che diminuirà con il miglioramento dei dati. Si assiste, intanto, già da qualche giorno alla discesa dei ricoveri in terapia intensiva (-3 oggi) e in regime ordinario (-28 nelle uiltime 24 ore). Sono 2.210 i guariti oggi, mentre ieri era stato raggiunto il record con 2.816 guariti.

Sono 12715 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 13.574 di ieri. I tamponi sono 298.010, in incremento di 29.260, e il tasso di positività è anche oggi in lieve diminuzione, da 5% a 4,3%.

La distribuzione nelle province vede Catania con 200 casi, Palermo 328, Messina 85, Trapani 69, Siracusa 51, Ragusa 34, Caltanissetta 30, Agrigento 38, Enna 11.

Il numero di decessi resta purtroppo alto, sebbene oggi registri un dato in flessione, 421 contro i 477 di ieri, per un totale da inizio epidemia pari a 88.279. Mentre prosegue il trend in diminuzione dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 52 in meno (ieri -18), con 132 ingressi giornalieri (ieri 148), e scendono a 2.218 in tutto, e i ricoveri ordinari che calano di 299 unità (ieri -381), portando il totale attuale a 20.098. Gli attuali positivi in Italia sono 463.352 (in calo di 4.472); in isolamento domiciliare sono in 441.036 (ieri 445.157). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi giornalieri è ancora la Lombardia, con +1.832 (ieri +1.900), seguita da Campania con +1.366 (ieri +1.175), Emilia Romagna con +1.314 (ieri +1.320), Lazio con +1.138 (ieri +1.160), per restare tra quelle con numero di nuovi positivi superiori alle mille unità. Il totale dei casi da inizio epidemia sale a 2.541.783. I guariti sono oggi 16.764 (ieri 19.879), per un totale di 1.990.152.

© Riproduzione riservata