Vaccino AstraZeneca, c'è l'ok da parte dell'Ema: è il terzo dopo Pfizer e Moderna

L’Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha approvato il vaccino anti-Covid dell’AstraZeneca. Si tratta del terzo vaccino che ha avuto il via libera da parte dell’Ema, dopo quelli della Pfizer e di Moderna. Per l’Ema il vaccino di AstraZeneca può essere utilizzato anche per gli over 55 "anche se non ci sono ancora molti dati poiché la maggior parte dei partecipanti ai test avevano un’età compresa tra i 18 e i 55 anni".

"La raccomandazione dell’Agenzia europea per i medicinali è una pietra miliare importante per estendere l’accesso al vaccino Oxford/AstraZeneca nella nostra regione e fornire ulteriore sostegno che, dopo il rigoroso controllo delle autorità di regolamentazione, il vaccino può essere utilizzato per proteggere le popolazioni dalla pandemia di coronavirus". Così il professor Andrew Pollard, direttore dell’Oxford Vaccine Group e capo investigatore sugli studi sui vaccini di Oxford, a proposito del vaccino anti-Covid sviluppato da università di Oxford, Irbm e AstraZeneca.

Soddisfazione è stata espressa anche dal ministro alla Salute, Roberto Speranza: "L'agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Astrazeneca. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altro vaccino efficace e sicuro ci da più forza nella campagna di vaccinazione".

"Accolgo con favore il parere positivo dell’Ema sull'autorizzazione condizionata all’immissione in commercio per il vaccino di AstraZeneca", ha twittato la commissaria Ue alla Salute. "Siamo pronti a lavorare insieme e trovare soluzioni per dare ai cittadini l’accesso a più vaccini il più rapidamente possibile", ha aggiunto.

