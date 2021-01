Coronavirus in Sicilia, record di guariti e ricoveri in calo

Un bollettino con diversi numeri che danno speranza quello odierno sul coronavirus in Sicilia. Sono stabili i contagi: 944 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore che confermano il trend che da qualche giorno vede la Sicilia sotto i mille casi. I tamponi totali processati (tra rapidi e molecolari) sono 25.461 che portano il rapporto tra positivi e tamponi al 3,7% più basso di ieri (era al 4,4%). Ancora alto il numero dei decessi: sono 37 oggi ma come si sa questo è l'ultimo numero a migliorare. In deciso calo e già da qualche giorno il numero dei ricoveri: sono 4 in meno in terapia intensiva e 32 in meno in regime ordinario. Record di guariti in un solo giorno: 2.816.

La distribuzione nelle province vede Palermo 291 casi, Catania 177, Trapani 141, Messina 137, Siracusa 61, Agrigento 57, Caltanissetta 53, Enna 17, Ragusa 10.

Sono 13.574 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 14.372 di ieri. I tamponi sono 268.750, 7 mila meno di ieri, ma il tasso di positività è in lieve diminuzione, da 5,2 a 5%: ogni 100 tamponi fatti, 5 sono positivi. Sempre tanti i decessi, 477 (ieri 492), per un totale di 87.858.

Mentre prosegue il trend in diminuzione dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 18 in meno (ieri -64), con 148 ingressi giornalieri, e scendono a 2.270 in tutto, e i ricoveri ordinari che calano di 381 unità (ieri -383), 20.397 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

© Riproduzione riservata