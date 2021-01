Palermo: fusti di olio dentro i cassonetti dei rifiuti, feriti 2 operai Rap a causa dell'esplosione

Due operai della Rap sono rimasti feriti questa mattina a Palermo. Durante il normale servizio di svuotamento dei cassonetti in via Pecori Giraldi, in zona Sperone, due taniche di olio esausto minerale che state conferite impropriamente all’interno dei contenitori, sono esplose. Ciò è avvenuto durante la fase di travaso per la pressione della pala dell’autocompattatore.

A renderlo noto il presidente della Rap Giuseppe Norata: "Un episodio molto grave - ha detto -. Qua non si tratta solo di inciviltà o di mal costume, tali comportamenti possono causare gravi lesioni ai dipendenti non considerando il pericolo che può nuocere l’olio esausto al pianeta".

I due dipendenti infortunati, dopo avere ricevuto i primi soccorsi, sono stati trasportati con l'ambulanza in ospedale e sono stati ritenuti guaribili in 5 giorni.

Sul luogo sono sopraggiunte due pattuglie, una dei carabinieri e una squadra dei vigili urbani che hanno verbalizzato l'accaduto.

