Coronavirus, il bollettino del 27 gennaio in Sicilia: nuovi 996 casi e 36 morti, scende al 3,4% il tasso di positività

Sono 996 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia. Un dato che insieme al tasso di positività in calo conferma l'andamento in discesa dei contagi nell'Isola. Basti pensare che una settimana fa tutta la regione contava il 33% dei casi in più rispetto a oggi con un numero di tamponi decisamente inferiore (46% in meno). I dati arrivano dal bollettino di oggi diffuso dal ministero della Salute.

Confortante è soprattutto il rapporto tra tamponi eseguiti e numero di positivi, un dato che oggi si attesta al 3,4% contro il 4,1% di ieri. Tre persone in più sono ricoverate in terapia intensiva mentre scendono di 14 unità i ricoveri ordinari. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1407.

Attualmente ci sono 47.030 positivi di cui 1.421 ricoverati in ospedale, 232 in terapia intensiva, 45.377 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 82.239 mentre i decessi a 3.334. Dall'inizio della pandemia ci sono state in Sicilia 132.603 persone contagiate.

"Auspichiamo di uscire dalla zona rossa il 31 gennaio". Così l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nella replica ai parlamentari a conclusione del dibattito all'Ars sulla situazione pandemica nell'isola.

Salgono, invece, a livello nazionale i nuovi casi: sono 15.204 e 467 le vittime nelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono stati 293.770 e il tasso di positività registrato è del 5,1%.

I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.501.147, i morti 86.889. Gli attualmente positivi sono 477.969, con un calo di 4.448 rispetto a ieri. Sono invece 1.936.289 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.172 unità. In isolamento domiciliare ci sono 454.456 persone (-4.234 rispetto a ieri).

Le regioni che fanno registrare il maggior numero di test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono: Veneto 2.385, Lombardia 2.293, Lazio 1.338, Puglia 1.233, Campania 1.178.

