Coronavirus, bollettino del 15 gennaio: la Sicilia sfiora il record di contagi, aumentano i pazienti in ospedale

Sono 1.945 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, cifra vicina al record assoluto di pochi giorni fa. I tamponi processati sono stati 24.005 (da oggi vengono conteggiati anche i test rapidi) con un tasso di positività dell'8,1%. Le vittime odierna sono 39, mentre aumenta il numero dei guariti: ben 1.726 nelle ultime 24 ore. Negli ospedali ci sono 11 pazienti Covid in più rispetto a ieri: 1.403 ricoverati in regime ordinario (+6) e 210 in terapia intensiva (+5).

Il totale dei casi di Coronavirus registrati sull'isola da inizio pandemia è di 117.336. I decessi sono 2.916 mentre i guariti dall'infezione ammontano a 69.375. Attualmente i positivi sono 45.045, di cui 43.432 in isolamento. Questa la suddivisione dei nuovi contagi per provincia: Palermo 510, Catania 456, Messina 327, Trapani 312, Siracusa 185, Caltanissetta 87, Agrigento 38, Ragusa 29 ed Enna 1.

In Italia sono 16.146 i tamponi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Processati 273.506 tamponi complessivi: da oggi, come detto, il bollettino riporta anche i test rapidi antigenici. Se si contassero solo i tamponi molecolari (156.647), come fatto fino a ieri, il tasso di positività sarebbe del 10,3%, in lieve calo rispetto al 10,7 di ieri. Contando anche i test rapidi il tasso scende al 5,9%.

In lieve diminuzione, ma sempre tanti, anche i decessi, 477 oggi (ieri 522), per un totale di 81.325. Incoraggiante il trend dei ricoveri, che si conferma in discesa: le terapie intensive sono 35 in meno (ieri -22), con 156 ingressi del giorno, 2.522 in tutto. I ricoveri ordinari sono 269 in meno (ieri -415), 22.841 in totale.

