Il Covid non ferma maxirisse e feste abusive: assembramenti di ragazzi senza mascherine

Maxirisse 'convocate' via social fra giovanissimi: sembra essere questo uno dei fenomeni portati alla luce dal lockdown così come le feste 'abusive' organizzate da ragazzi (e non solo) in appartamenti e hotel. Proprio per uno di questi scontri una diciottenne (e non un diciottenne come inizialmente riferito) è stato denunciata con l'accusa di rissa aggravata.

Era uno dei partecipanti all'ammucchiata di ragazzi che si sono picchiati nel centro di Gallarate, in provincia di Varese, venerdì scorso, in cui è rimasto ferito un quattordicenne. I ragazzi fra i 12 e i 18 anni sono arrivati dalla provincia di Varese e anche da Milano. La maggior parte in treno dato che non hanno l'età per prendere la patente. Non si tratta dell'unico fenomeno di questo tipo: ieri una rissa fra una cinquantina di ragazzi è andata in scena in pieno centro a Parma, mentre un'altra è stata sventata ad Ancona.

Gli inquirenti, coordinati dal pm di Busto Arsizio Nadia Calcaterra, stanno cercando di identificare gli altri partecipanti alla rissa di Gallarate e di saperne il motivo: se si tratta di uno scontro fra fazioni rivali per qualche sgarro o l'emulazione di altri ritrovi simili, una sorta di fight club sulla pubblica piazza. Di certo c'è il ritrovamento di due borsoni contenenti mazze, catene, pietre ed un coltello, sequestrati dove si è svolto lo scontro. Ma se c'è chi in piazza si picchia, c'è anche chi viene multato perché non rispetta il distanziamento, beve ad esempio nei locali (diversi quelli chiusi anche oggi in tutta Italia) o nelle vicinanze insieme agli amici. Non a caso il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha disposto l'aumenti dei controlli nel centro storico, in particolare nelle zone della Movida e ha fatto un appello a "un maggior senso di responsabilità da parte della cittadinanza" .

Per ovviare alle multe, e alla chiusura dei ristoranti c'è chi ha trovato come escamotage quello di affittare camere in albergo, oppure in bed and breakfast. E non solo per megafeste come quella che ha fatto scalpore sui social del resort d lusso sul Garda, che è finita con la denuncia di tutti i 126 ospiti che hanno festeggiato il Capodanno con champagne e senza mascherine, ma anche per più semplici ritrovi fra amici. Senza considerare però i vicini infastiditi dalla musica a tutto volume a notte fonda.

È successo a Napoli dove 12 ragazzi fra i 21 e i 30 anni sono stati multati perché stavano festeggiando tutti insieme, senza mascherina, un compleanno in un bed and breakfast. Con urla e schiamazzi che hanno convinto i vicini a chiamare la polizia. Simile quanto è successo a Genova dove 16 ragazzi fra i 18 e i 33 anni, la maggior parte sudamericani, si sono trovati a fare festa in un appartamento del quartiere di Sampierdarena, con urla così forti che i vicini hanno chiamato gli agenti temendo una rissa. Quando i poliziotti sono arrivati, il padrone di casa, un 31enne ecuadoriano, li ha rassicurati che non c'era alcuna lite e li ha fatto entrare in casa. Anche in questo caso la festa si è conclusa con una multa per tutti.

