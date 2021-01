Scuole chiuse in Sicilia, i sindaci possono prorogare lo stop: ecco la circolare della Regione ai presidi

Asili nido e scuole dell'infanzia in presenza, elementari e medie in dad fino al 16 gennaio e superiori con didattica a distanza fino al 31 gennaio. Dopo l'ordinanza di ieri del governatore Musumeci, ecco che l'ufficio scolastico regionale ha inviato a tutte le scuole la circolare esplicativa.

Ecco il testo integrale della circolare

Così come scritto nel testo, le elementari e medie dovrebbero tornare in presenza lunedì 18 gennaio prossimo ma il condizionale è d'obbligo perchè la Regione poi rimanda ai sindaci. Qualora questi ultimi ravvisino pericoli legati alla diffusione del Coronavirus, ecco che i primi cittadini potrebbero prorogare la chiusura delle scuole.

Dovrebbero tornare in classe il primo febbraio, invece, gli studenti delle scuole superiori ma solo nella percentuale del 50%. E anche qui il condizionale è d'obbligo perchè in questo caso, più che negli altri, occorrerà osservare con un'attenzione in più la curva dei contagi visto che il pericolo, con questa apertura, è legata non tanto ai contagi all'interno delle classi bensì a tutto ciò che avviene fuori la scuola e sui mezzi di trasporto.

Quindi, da lunedì i bimbi da 0-3 anni e quelli della scuola dell'infanzia andranno regolarmente a scuola, mentre per tutti gli altri inizia una, e in molti sperano unica, settimana di dad. Le scuole in queste ore si stanno organizzando per far iniziare le lezioni puntualmente attraverso le paittaforme online. Per gli studenti delle superiori, invece, nessun rientro fino a febbraio.

