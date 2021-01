Coronavirus, bollettino del 9 gennaio: la Sicilia sfonda ancora il muro dei 1800 casi, il tasso di positività è il più alto d'Italia

Ancora una volta la Sicilia si prende il triste primato del tasso di positività più alto in tutta Italia: il 17,6% odierno è addirittura superiore al 17,4% di ieri. Il Veneto, la regione più in crisi in queste ultime settimane, si ferma al 14,9% e questo sintetizza in modo drammatico quanto sia difficile la situazione sull'isola, come conferma l'ultimo bollettino.

I nuovi positivi al Coronavirus oggi in Sicilia sono 1.839 su 10.427 tamponi processati, numeri nuovamente vicini al record giornaliero di contagi registrato il 19 novembre scorso (1.871). Le vittime di oggi sono 31, i guariti 1.082. Negli ospedali sempre in aumento i ricoveri: 10 in più quelli in regime ordinario (1.256), mentre salgono di 5 unità quelli in terapia intensiva (205).

Dall'inizio dell'epidemia sono 106.322 le persone colpite dal virus sull'isola, 2.695 i morti e 63.229 i guariti. Attualmente i positivi sono 40.398, di cui 38.937 in isolamento domiciliare. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania 438, Palermo 317, Messina 283, Trapani 254, Siracusa 197, Agrigento 157, Caltanissetta 92, Enna 60 e Ragusa 41.

A livello nazionale invece sono 19.978 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il bollettino del Ministero della Salute. I guariti o dimessi sono 17.040. I deceduti sono 483. Rispetto a ieri quindi più positivi ma con 32 mila tamponi in più e infatti il tasso di positività si abbassa: da 12,5% a 11,6%.

Stabili i ricoveri, con le terapie intensive che aumentano di 6 unità (ieri invariate), e sono 2.593 in totale (183 i nuovi ingressi del giorno), mentre i ricoveri ordinari sono 53 in meno (ieri +22), 23.260 in tutto.

