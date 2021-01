Coronavirus, bollettino dell'8 gennaio: la Sicilia sfiora il record di nuovi contagi, tasso di positività secondo solo al Veneto

Ancora un bollettino preoccupante per la Sicilia, alle prese con una ripresa dei contagi davvero impetuosa: sono 1.842 i casi di Coronavirus registrati oggi, vicini al record assoluto di novembre (allora furono 1.871), mentre i tamponi processati sono stati 10.587. Il tasso di positività risale al 17,4% e oggi solo il Veneto in Italia ha fatto peggio.

I casi totali registrati sull'Isola da inizio epidemia sono 104.483, le vittime diventano 2.664 (35 quelle odierne). Sale a 62.147 il totale dei guariti (+840), gli attuali positivi invece aumentano di 967 unità toccando quota 39.672. Negli ospedali crescono i ricoverati: 1.246 quelli in regime ordinario (un incremento di 18 pazienti) mentre in terapia intensiva si arriva a 200 (+4).

Questa la suddivisione dei nuovi casi odierni nelle varie province dell'Isola: Palermo è ancora quella più colpita con 472 contagi, segue Catania a quota 402 e poi Messina a 361. Trapani ne fa registrare 226, Siracusa 184, Caltanissetta 81, Agrigento 63, Ragusa 51 e infine Enna con soli tre nuovi infetti.

A livello nazionale sono 17.533 i tamponi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 620. Il tasso di positività è del 12,5%. In totale da inizio epidemia i casi sono 2.237.890, le vittime 77.911. Invariati i pazienti in terapia intensiva nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite: in totale i ricoverati in rianimazione sono 2.587. Gli ingressi giornalieri sono stati 187.

I ricoverati nei reparti ordinari invece aumentano di 22 unità, portando il totale a 23.313. Gli attualmente positivi sono 570.389 (-666 nelle 24 ore), i guariti e dimessi 1.589.590 (+17.575), in isolamento domiciliare ci sono ora 544.489 persone (-688).

