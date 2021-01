Vaccino Moderna in Italia dalla prossima settimana, le dosi che arriveranno fino a marzo

È previsto già dalla prossima settimana l’arrivo in Italia delle dosi del vaccino Moderna, dopo che oggi l'Ema ha dato l'ok alla somministrazione. Complessivamente, nei prossimi tre mesi, giungeranno in Italia 1 milione e 300mila dosi, con cadenza settimanale: 100mila a gennaio, 600mila a febbraio e sempre 600mila a marzo.

Intanto, la Commissione Europea ha "concesso un’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio per il vaccino Covid-19 sviluppato da Moderna, il secondo vaccino Covid-19 autorizzato nell’Ue". Lo riferisce lo stesso esecutivo comunitario in una nota.

"Questa autorizzazione segue una raccomandazione scientifica positiva basata su una valutazione approfondita della sicurezza, efficacia e qualità del vaccino da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ed è approvata dagli Stati membri".

