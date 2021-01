Vaccino anti-Covid, somministrate 182mila dosi in Italia: "Secondi nell'Ue"

Sono 182.442 le persone finora vaccinate contro il Covid in Italia, 110.192 donne e 72.250 uomini. Utilizzato il 38% delle 479.700 dosi disponibili. Il dato è aggiornato alle 14.39 di oggi ed è contenuto nel report online del Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. Hanno ricevuto il vaccino 158.323 operatori sanitari, 10.874 unità di personale non sanitario e 9.742 ospiti di Rsa. Tra le Regioni, la più «virtuosa» è la provincia di Trento con il 67,7% delle dosi disponibili già iniettate, seguita dal Lazio (63,8%), Toscana (56%) e Veneto (55,6%). Ancora indietro la Lombardia (12%), fanalino di coda Sardegna (7,5%) e Calabria (5,4%).

«In merito alla situazione della somministrazione del vaccino contro il Covid-19, si precisa che l'Italia ha già vaccinato quasi 180mila persone. Solo nella giornata di ieri, con tutte le Regioni che hanno avviato la campagna, sono state somministrate oltre 65mila dosi, un dato record nell’ambito dell’Unione Europea. I numeri italiani sono già oggi soddisfacenti, perché pongono il nostro Paese al secondo posto nel continente per quantità di dosi somministrate», sottolineano da Palazzo Chigi.

