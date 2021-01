Coronavirus, l'epidemia peggiora in Sicilia: nell'ultima settimana aumentano positivi, ricoveri e morti

In Sicilia emerge un generale peggioramento in merito ai contagi da Coronavirus: rispetto alla settimana scorsa sono aumentati positivi, ricoverati, ingressi in terapia intensiva, deceduti, mentre sono diminuiti i dimessi/guariti. Secondo il report, reso noto dall’Assessorato regionale alla Salute, nella settimana appena conclusa i nuovi positivi nell’isola sono 6.931, valore più alto del 36%.

La percentuale di positivi nella settimana è pari al 23%, in aumento rispetto al 17% della settimana precedente. Il numero degli attuali positivi è 35.591, 2.424 in più rispetto alla settimana scorsa. I ricoverati sono 1.321, di cui 184 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana scorsa sono aumentati di 120 persone, dopo cinque settimane di calo.

Si sono registrati 90 nuovi ingressi in terapia intensiva (+9,8% rispetto ai alla settimana scorsa). Il numero dei guariti (58.462) è cresciuto di 4.311 persone. Mentre il numero dei deceduti, pari a 2.494, è aumentato di 196 persone rispetto alla settimana scorsa.

