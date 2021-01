Sicilia in zona gialla dopo le feste? Non è certo, si temono i dati sul Capodanno

Il 7 gennaio la Sicilia potrebbe tornare zona gialla. Ma il condizionale è d’obbligo visto il nuovo aumento di contagi e la riflessione in corso in queste ore in seno al governo.

Se non ci saranno modifiche alle regole, dopo la Befana l’Isola tornerebbe a essere considerata a basso rischio. Significa che bar e ristoranti potrebbero riaprire (ma solo fino alle 18) e cadrebbero tutti i limiti di mobilità degli ultimi giorni.

L’assessore Ruggero Razza, come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia, ha mostrato ottimismo soprattutto per il miglioramento di un parametro che finora aveva visto l’Isola in difficoltà, quello della capacità di tracciamento dei positivi che ora è all’85% e qualche settimana fa non superava il 60%. È, questo, uno dei valori che portò la Sicilia in zona arancione a novembre. Quasi tutti gli altri parametri messi in evidenza dall’ultimo report settimanale del ministero indicano il livello di rischio basso per la Sicilia.

I dati, però sono riferiti alla settimana 21-27 dicembre, quindi la verifica, e la relativa decisione del ministro Speranza sui nuovi divieti da introdurre, arriverà a giorni sulla base dei dati (ancora sconosciuti) relativi al ponte di Capodanno.

