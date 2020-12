Coronavirus, bollettino del 26 dicembre: in Sicilia calano casi e tamponi e scende il tasso di positività. Tornano a salire i ricoveri

Brusco calo dei casi di Coronavirus in Sicilia: sono 337 quelli registrati nelle ultime 24 ore, meno della metà rispetto a ieri. Incide anche il numero dei tamponi effettuati, molto più basso rispetto al solito (4.038) a causa dei giorni di festa. Nonostante questo però il tasso di positività sull'isola si abbassa drasticamente e passa dall'11,1% di ieri all'8,3% odierno.

Le vittime sono 27 nelle ultime 24 ore. I positivi sono 33.290 con un incremento di 50 nuovi positivi. Negli ospedali i ricoveri sono 1184, +19 rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1014, in terapia intensiva sono 170, - 4 rispetto a ieri. I guariti sono 252. La distribuzione nelle province vede Catania con 163, Palermo 38, Messina 104, Ragusa 0, Trapani 5, Siracusa 23, Agrigento 0, Caltanissetta 4, Enna 0.

Sono 10.407 i nuovi casi di contagio da coronavirus (ieri 19.037) in Italia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I tamponi sono stati 81.285 e il tasso di positività che ieri era del 12,5% oggi è del 12,8%.

Le persone guarite o dimesse oggi sono 9.089 (ieri 32.324) per un totale di 1.386.198, mentre il numero dei malati attuali cresce di 1.055 unità (ieri -13.746) ed è pari a 580.941. E così dallo scorso febbraio in Italia almeno 2.038.759 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus.

Continua a farsi più leggera la pressione sulle strutture ospedaliere: i pazienti ricoverati con sintomi sono 98 in meno (ieri -668) per un totale di 23.304, mentre quelli che si trovano in terapia intensiva sono 2582, dunque - 2 (ieri -5). L’isolamento domiciliare riguarda 555.055 persone, 1.155 in più rispetto a ieri.

© Riproduzione riservata