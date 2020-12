Lui nudo e lei in mutande in giro per strada nel Barese: intervengono i carabinieri

Lui completamente nudo, lei soltanto con calzini e biancheria intima. Tra pacchi regalo da scartare, luci e il pranzo di Natale da preparare, la città di Bitonto - a pochi passi dal capoluogo barese - questa mattina si è svegliata con la notizia, le foto e i video di una coppia di giovani che percorrevano le strade del centro denudati e in stato confusionale, probabilmente a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti. I video, condivisi centinaia di volte su social e chat, hanno immortalato i due mentre camminavano a centro strada: lui cercava di coprirsi le zone intime tenendo la compagna stretta a sè, tanto che, secondo alcune testimonianze, la donna ha cercato aiuto più volte.

Solo quando sono arrivati nella piazza principale alcuni cittadini hanno fermato la coppia, soccorrendo e facendo rivestire la donna e chiamando le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. L’uomo ha proseguito ancora 100 metri più avanti ed è stato fermato dagli agenti del commissariato, poco distante. Quindi sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori sanitari del 118. I militari stanno indagando e interrogando la coppia per ricostruire l’accaduto. Con l’autorità sanitaria e la procura della Repubblica di Bari si sta valutando anche un eventuale ricovero dell’uomo. La coppia, 23 anni lui e 21 anni lei, ha anche un bimbo di 3 mesi che è stato preso in carico dai servizi sociali territoriali e per cui è stato interessato anche il Tribunale per i minorenni.

«Credo sia preferibile non ironizzare su quanto accaduto, prima di conoscere la storia sociale e umana sottesa a certi, pur deplorevoli, comportamenti», ha scritto il sindaco Michele Abbaticchio sui social. Il primo cittadino ha assicurato che «i servizi sociali del nostro Comune con le forze dell’ordine hanno assicurato tutte le cure possibile al neonato», ha concluso.

