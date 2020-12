Italia zona rossa, 81 mila persone controllate la vigilia di Natale: 826 multe e 7 denunce

Sono 81.885 le persone controllate nel giorno della vigilia di Natale - il primo dei dieci giorni 'rossi' previsti dal decreto del 18 dicembre - nell’ambito delle verifiche per il rispetto della normativa anti covid. Le sanzioni sono scattate per 826 persone, mentre altre 7 sono state denunciate per aver violato la quarantena. Sono invece 13.771 le verifiche effettuate sugli esercizi commerciali,14 dei quali sono stati chiusi.

Sono state invece 100.769 le persone controllate mercoledì 23 dicembre (ultimo giorno disponibile per gli acquisti dei regali prima dell’estensione della zona rossa in tutta Italia) nell’ambito del piano di controlli per verificare il rispetto delle norme per il contrasto del Covid-19.

Sono state 732 le persone multate per non aver rispettato l’obbligo della mascherina e il distanziamento, mentre 8 quelle denunciate perché sorprese al di fuori della propria abitazione nonostante la misura della quarantena per positività al virus. I controlli hanno interessato anche 13.018 esercizi commerciali. Sono stati sanzionati 85 commercianti per una serie di violazioni mentre per 17 negozi è stata disposta la chiusura.

© Riproduzione riservata