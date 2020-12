Coronavirus, bollettino di Natale: calano casi, decessi e ricoveri in Sicilia ma sale il tasso di positività

Sono 720 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 6.472 tamponi processati: un numero di contagi inferiore a ieri ma con un tasso di positività che sale all'11,1%. In calo il numero delle vittime, 17 nelle ultime 24 ore. Negli ospedali scendono i ricoveri in regime ordinario che tornano sotto i 1.000 (995, -13 rispetto a ieri) mentre aumenta di una unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva (174).

Sono invece 19.037 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa mille più di ieri che portano il totale a 2.028.354. L’incremento delle vittime è invece di 459, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 71.359. Ad oggi, gli attualmente positivi in Italia sono 579.886, con un calo rispetto a ieri di 13.746.

L'incremento dei dimessi e dei guariti, secondo i dati del ministero della Salute, è invece di 32.324, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.377.109.

IN AGGIORNAMENTO

