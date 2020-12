Vaccino anti-Covid Pfizer, nel 2021 in Italia 27 milioni di dosi

Ventisette milioni di dosi del vaccino Pfizer arriveranno in Italia nel 2021. Lo ha affermato Paivi Kerkola, Country Manager di Pfizer in Italia, nel corso di una conferenza stampa che segue l’autorizzazione da parte di Aifa all’immissione in commercio del vaccino contro il Covid sviluppato insieme a Biontech. La quantità destinata all’Italia, ha spiegato, fa parte delle 200 milioni di dosi già acquistate dall’Ue.

"Apprezziamo il lavoro svolto da tutte le autorità regolatorie coinvolte - ha aggiunto - a livello centrale e nazionale, per l’attenta valutazione del nostro vaccino contro il COVID-19 e la tempestività con la quale hanno agito consentendo di aiutare a proteggere i cittadini italiani."

La decisione dell’Aifa, è stato ricordato durante la conferenza stampa, si basa sull'esito della valutazione iniziata da Ema tramite una procedura di rolling submission e completata con la successiva presentazione della domanda di autorizzazione da parte di Pfizer e BioNTech. I dati presentati includono i risultati dello studio clinico di fase 3, che hanno dimostrato un tasso di efficacia del vaccino del 95%.

"Abbiamo lavorato in stretto contatto con le autorità italiane - ha affermato Kerkola -. Se c'è una cosa che ci ha insegnato la pandemia è che dobbiamo continuare a lavorare insieme". ANSA

