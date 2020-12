Coronavirus, casi in aumento in Sicilia alla vigilia delle feste e della zona rossa: ecco il bollettino di oggi

Sono 932 i nuovi casi di Coronavirus registrati quest'oggi in Sicilia su 9.264 tamponi effettuati: aumenta dunque il numero di contagi anche se il tasso di positività cala lievemente e si porta al 10%. Le vittime dell'infezione sono 10 nelle ultime 24 ore. Continua a scendere il numero dei ricoverati: sono 1.028 quelli in regime ordinario (-31 rispetto a ieri), stabili quelli in terapia intensiva. Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Messina 241, Catania 238, Palermo 150, Trapani 85, Caltanissetta 66, Siracusa 53, Agrigento 37, Ragusa 32, Enna 30.

Sono 14.522 i nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 24 ore per 1.991.278 casi totali dall’inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. In calo i decessi, 553 (ieri 628), per complessive 70.395 vittime. Continua a essere stabile il rapporto tra i nuovi casi di contagio e i tamponi processati nelle ultime 24 ore (175.364). L’indice di positività oggi è dell’8,2% mentre ieri era dell’8,01%.

I pazienti in terapia intensiva diminuiscono di 63 unità nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 216. In totale ci sono ora in rianimazione 2.624 persone. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari invece sono ora 24.546, in calo di 402 unità rispetto al giorno precedente.

Sono 20.494 i nuovi pazienti guariti o dimessi, la cui cifra complessiva è pari a 1.322.067. A fare da traino, a livello regionale, ai nuovi casi di contagio è sempre il Veneto (con 3357), seguito da Lombardia (2153), Emilia Romagna (1129) e Campania (1067).

© Riproduzione riservata