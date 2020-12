Coronavirus, bollettino del 21 dicembre: ancora in calo i casi in Sicilia ma i ricoveri continuano a salire

Sono 669 i nuovi casi di coronavirus riscontrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, ancora in discesa rispetto a ieri. Per il secondo giorno di fila però risalgono i ricoveri, sia in regime ordinario (+10) sia in terapia intensiva (+3). In leggero aumento anche i decessi, 26 in un giorno (contro 24 di ieri). In discesa il tasso di positività, al 10,7% (contro il 11,14% di ieri).

Con i nuovi casi sono a 33.903 gli attuali positivi, con un aumento di 20 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.267 siciliani, 13 in più rispetto al dato complessivo di ieri; 1086 dei quali in regime ordinario, 10 in più rispetto a ieri; 181 in terapia intensiva 3 in più sempre rispetto a ieri. I guariti sono 623. Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania con 279 casi, Palermo con 212, Caltanissetta 52, Ragusa 40, Siracusa 39, Messina 33, Enna 12, Trapani 2, nessun caso ad Agrigento.

Sono 10.872 i nuovi casi di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore. E 415 i decessi (ieri 352) per un totale di 69.214 vittime dall’inizio della pandemia. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Aumenta l’indice di positività: 12,3% (ieri era l’11%) alla luce degli 87.889 tamponi processati.

