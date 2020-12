Più di diecimila tamponi negli aeroporti di Palermo e Catania, 16 positivi

Tra ieri e oggi sono stati eseguiti circa 5600 tamponi tra i passeggeri che arrivano al porto di Palermo e all’aeroporto Falcone Borsellino. In aeroporto sono stati eseguiti 4.602 tamponi al momento 4 i positivi.

Sono 4.816 i tamponi effettuati ieri all’Aeroporto "V. Bellini" di Catania, nella quinta giornata di screening per Covid-19, per i cittadini rientrati sul territorio provinciale. Dodici i tamponi positivi.

Ancora, ieri, sono stati eseguiti, al Porto 21 tamponi; drive-in ex Mercato Ortofrutticolo, 442 tamponi (27 positivi); drive-in "PTA San Giorgio", 33 tamponi (3 positivi). Complessivamente, ieri, in tutte le postazioni attive per lo screening sui rientri, sono stati effettuati: 5.312 tamponi, di cui 42 positivi. Da oggi sono, inoltre, sono attive, presso i Distretti Sanitari, le postazioni drive-in per l’effettuazione, su convocazione, dei tamponi di controllo dopo cinque giorni dall’arrivo.

