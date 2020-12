Dpcm Natale, anche in zona rossa possibili spostamenti: non più di 2 persone con minori, ecco le deroghe

"Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi". Lo si legge nella bozza di decreto legge Covid per il Natale che sarà questa sera sul tavolo del Cdm.

Non è previsto alcun anticipo del coprifuoco, rispetto a quello stabilito finora alle ore 22, nel decreto sulla stretta di Natale che il Cdm si appresta ad approvare. Nella bozza, infatti, per le visite consentite a massimo 2 conviventi per una volta al giorno si fa riferimento "ad un arco temporale che va dalle 5 alle 22», ovvero ai limiti dell’attuale coprifuoco.

