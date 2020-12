Coronavirus, il 27 dicembre via alla vaccinazione in tutta Italia

"Noi abbiamo deciso di iniziare dal personale sanitario e poi dagli anziani ospiti delle strutture Rsa. Anche nel giorno simbolico" del 27 dicembre "cominceremo da queste categorie e da questi luoghi". Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, in conferenza stampa.

"Stiamo lavorando perchè ci possa essere un inizio simultaneo in tutte le Regioni italiani - ha precisato - partire da medici, infermieri, assistenti sanitari e personale che lavora negli ospedali nelle Rsa e gli ospiti. E crediamo che sia la scelta piu giusta e coerente con la storia triste di questa emergenza. Non so dirle se troveremo uno che ha un nome evocativo come quello di William Sheakspeare ma non so neanche se ci adopereremo per trovarlo", ha concluso.

"I cittadini Ue inizieranno a vaccinarsi tutti il 27 dicembre, sarà un giorno simbolico e noi cominceremo a vaccinare i target che il Parlamento ha approvato. Il 27 sarà un bel giorno, un giorno simbolico e speriamo che nei giorni successivi, anche entro fine anno, si possa cominciare con la regolare vaccinazione".

"Ci saranno 202 milioni di dosi di vaccino per l’Italia, come previsto, ma non più in 15 mesi bensì in 21 mesi perchè Sanofi, che doveva darci 40 milioni di dosi nel terzo e quarto trimestre del 2021, ha un ritardo e ce le darà nel secondo e terzo trimestre del 2022".

© Riproduzione riservata