Telegram down: non funziona la piattaforma di messaggistica

Telegram down: dopo Google e Spotify, adesso è toccato alla piattaforma di messaggistica istantanea avere dei problemi.

Il guasto ha impedito agli utenti di accedere alle singole chat: l'unico "messaggio" riportato è la dicitura "Aggiorno" sul web o "Connetto" in versione mobile.

I problemi sembrano riguardare prevalentemente l'Europa occidentale, gli ex Paesi dell'URSS e la Russia stessa. In Italia, invece, disagi soprattutto al nord, a Roma e in Sicilia, ma non mancano segnalazioni anche in altre aree della penisola.

