Dpcm e Natale in zona rossa, quando parla Conte?

Dpcm e il rischio di Natale in zona rossa. Gli italiani attendono risposte e il presidente del consiglio Giuseppe Conte dovrebbe tenere una conferenza tra oggi e domani per fare chiarezza sulle norme anti contagio di coronavirus, cosa potranno o non potranno fare i cittadini durante le feste Una conferenza attesa da milioni di persone.

In programma un Consiglio dei ministri, dopo si farà una bozza del nuovo Dpcm che con ogni probabilità sarà inviata alle Regioni Diverse le richieste che verranno avanzate: dalla necessità di permettere i ricongiungimenti, alla possibilità di dare un via libera alla circolazione tra Comuni e regioni e a ristori subito per le categorie che verranno danneggiate dalle ulteriori misure restrittive.

Inoltre si ribadirà che occorrono criteri trasparenti nei passaggi tra le fasce di rischio. Sullo sfondo, però, c'è la possibilità di un Italia in zona rossa o in zona arancione, o addirittura in lockdown, in modo da prevenire una terza ondata dell'epidemia di coronavirus

La strategia dell’esecutivo è quella di puntare su un criterio che eviti tutto questo all'Italia, ma anche all'interno ci sono forti divisioni. Il premier poi illustrerà il provvedimento in conferenza stampa e firmerà il dpcm.

© Riproduzione riservata