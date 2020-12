Coronavirus, Gino Strada: "Il vaccino non bloccherà la diffusione, ne avremo per 2-3 anni"

«Sono molto preoccupato della situazione che ci sarà a gennaio e febbraio, perchè vedremo le conseguenze dei comportamenti durante le feste natalizie. Sembra di vivere in un Paese superficiale perchè si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti».

Lo ha detto Gino Strada, intervistato da Lucia Annunziata durante la trasmissione «Mezz'ora in più». «Credo che non ne usciremo comunque prima di 2-3 anni. Non si risolverà con le vaccinazioni che limitano il numero di morti ma non il diffondersi della malattia», ha aggiunto. «Ho accettato - ha sottolineato - di andare in Calabria per dare una mano e perchè mi è stato chiesto dal governo. Ho parlato con il commissario Longo, persona di tutto rispetto e con voglia di fare, siamo in attesa di capire se possiamo fare di più».

