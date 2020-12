Lamorgese negativa al Coronavirus, il test era un falso positivo

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese è negativa al Covid. La positività riscontrata nel tampone del 7 dicembre, spiega la direzione generale dell’ospedale Sant'Andrea di Roma, è da attribuirsi ad un evento, raro ma possibile, di errore nella processazione del campione.

Successivi due test molecolari per SARS-CoV-2, eseguiti nelle giornate del 9 e 10 dicembre, sono risultati negativi. La diffusione della notizia tramite i media della positività riscontrata è antecedente a tali successivi controlli.

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, «non è mai stata positiva al coronavirus». Lo conferma il Viminale, spiegando che «il test molecolare per SARS-CoV-2 eseguito lunedì scorso, relativo ad un normale controllo periodico, comunicato come positivo, si è rivelato errato».

«Il fatto che alcuni media abbiano diffuso in tempo reale la notizia della positività al test del ministro - spiega una nota - non ha consentito, nell’immediatezza, di eseguire le necessarie ed opportune verifiche sulla attendibilità del risultato dell’esame. La responsabile del Viminale ha ripetuto il test molecolare per SARS-CoV-2 nelle giornate di mercoledì 9 e di giovedì 10. Tutti e due i test sono risultati negativi.

Il ministro riprenderà la sua attività istituzionale nella giornata di domani».

