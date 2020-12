Un'app per il vaccino anti-Covid: per prenotare e registrare chi lo fa

Una app per prenotare il vaccino anti-Covid. Vaccini che saranno sempre più numerosi: fino a dieci in un breve periodo. Sono gli scenari che si profilano nel breve-medio periodo. Intanto la Food and Drug Administration americana afferma come il vaccino Pfizer si sia mostrato molto efficace.

App per il vaccino: prenota e registra chi lo fa

Una app per la vaccinazione anti-Covid, che metta in rete il sistema di distribuzione, somministrazione e tracciamento. È quanto emerge nell'ambito del Piano vaccini, a cui stanno lavorando vari ministeri e la struttura del Commissario per l'Emergenza. L'app permetterebbe prenotazione e avvisi sulla data del richiamo e monitorerebbe anche eventuali reazioni avverse. Sarà possibile sapere dove e in che modo è stato somministrata la dose e servirà come registro elettronico dei vaccinati. Il progetto di farmacovigilanza potrebbe essere condiviso a livello europeo.

Fino a 10 vaccini nei prossimi mesi

Con tre vaccini anti-Covid, e "potenzialmente fino a 10 vaccini che nei prossimi mesi saranno approvati dalle autorità regolatorie e prodotti in miliardi di dosi dalle aziende farmaceutiche, c'è la speranza di trovare una soluzione finale alla pandemia". Lo afferma la Federazione internazionale delle aziende e associazioni farmaceutiche (IFPMA), che oggi ha organizzato un media briefing da Ginevra.

"Vaccino Pfizer efficace e sicuro"

La Food and Drug Administration statunitense afferma in un rapporto postato online che la sperimentazione del vaccino Pfizer ha mostrato come il prodotto sia molto "efficace" nel prevenire il Covid-19 e incontri i criteri necessari sul fronte della sicurezza, non sollevando particolari preoccupazioni. La riunione in cui la Fda dovrebbe dare il via libera alla somministrazione del vaccino è attesa in settimana.

© Riproduzione riservata