Coronavirus, in aumento i nuovi positivi in Sicilia e sale anche il tasso di positività: altri 36 decessi

Sono 1.148 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 48 ore. Numeri in aumento dunque nella nostra isola, così come indica il bollettino del ministero della Salute, ma in aumento sono anche i tamponi: ne sono stati effettuati 9.966. Ieri i nuovi casi erano stati 918 su 8.386 tamponi. Sale anche il tasso di positività che oggi è 11,51% mentre ieri era 10,9%.

Attualmente ci sono 39.555 positivi di cui 1374 ricoverati in ospedale, 199 in terapia intensiva (-6 anche se 15 ingressi in più in un solo giorno), 37.982 in isolamento domiciliare. Salgono anche i guariti che adesso sono 32.171 ma, purtroppo, crescono anche i decessi. Nelle ultime 24 ore sono 36 le vittime, che in totale salgono a 1829. Dall'inizio della pandemia, in Sicilia le persone contagiate sono state 73.555.

A livello nazionale scende invece il tasso di positività: 9,9% in netto calo rispetto a ieri (era del 12,3%). Sono 149.232 i test per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, in aumento di oltre 38mila rispetto a ieri e sono stati riscontrati 14.842 nuovi casi. In aumento invece i morti rispetto alla giornata di ieri: 634 (ieri 528), per un totale di 61.240 dall’inizio dell’epidemia.

Sono 192 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore (-37 unità), portando il totale delle persone in rianimazione a 3.345. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 443 meno di ieri, per un totale di 30.081 pazienti. Scendono anche i ricoveri ordinari, -443 (ieri +133), in totale sono ora 30.081.

"Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 14.442 positivi, con un rapporto di poco al di sotto del 10%. C'è una tendenza a una lieve diminuzione ma non particolarmente veloce o accentuata, ma rimane elevato il numero dei decessi". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa sull'analisi della situazione epidemiologica organizzata al dicastero.

