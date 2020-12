Coronavirus, a Cinisi marito e moglie morti a 24 ore di distanza: una vittima nel focolaio di Villabate

I casi di Coronavirus diminuiscono in Sicilia, ma il numero dei morti resta alto. Ieri nell'Isola sono state registrate 34 nuove vittime, per un totale, dall'inizio dell'epidemia, di 1.793.

Lacrime a Cinisi per due decessi: si tratta di marito e moglie morti a 24 ore di distanza l’uno dall’altro. Il sindaco Giangiacomo Palazzolo su Facebook li ricorda così: "Vincenzo ha raggiunto la moglie Agata, entrambi deceduti per il Coronavirus. Due splendide persone, una bella coppia, una vita ancora davanti e un tremendo virus a fermare quanto di bello ancora li aspettava".

Un'altra vittima a Villabate, dove preoccupa il focolaio che è scoppiato in una comunità alloggio: un’anziana è stata ricoverata in ospedale e almeno una decina di persone sono risultate positive al tampone. La vittima, come racconta Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, è un uomo di novant’anni, ricoverato nella casa di riposo assieme alla moglie di 94, anche lei risultata positiva al Coronavirus ma per fortuna in discrete condizioni.

Un’altra donna con i sintomi del virus, invece, è assistita in un reparto Covid dopo che ne era stata riscontrata la positività una settimana fa.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE